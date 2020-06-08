Самара, , 12:30 — REGNUM Двое пожилых мужчин с COVID-19 умерли в Самарской области. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, одному мужчине был 61 год. Он страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второй мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и умер в возрасте 70 лет. А всего в регионе умерли 29 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 86 носителей коронавируса. При этом больше всего выявляли в Самаре — 28 человек и в Тольятти — 24 человека. В Сызрани выявили 9 граждан, еще четверых — в Ставропольском районе. По три человека выявили в Кинель-Черкасском, Волжском и Красноармейском районах. По два — в Кинеле, Жигулевске, и в Безенчукском районе. И по одному — в Новокуйбышевске, Октябрьске, Шенталинском, Богатовском, Исаклинском и Сергиевском районах.

Таким образом, в регионе выявили всего 3200 случаев заражения коронавирусом. При этом 1449 пациентов справились с этой инфекцией.

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