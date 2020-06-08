Москва, , 12:28 — REGNUM Популярный российский и советский актер, народный артист СССР Армен Джигарханян помещён в больницу и его состояние в настоящее время врачи оценивают, как удовлетворительное. Об этом 8 июня рассказал официальный представитель артиста Артур Согомонян, его слова приводит ТАСС.

«Армен Борисович действительно госпитализирован», — заявил официальный представитель.

Также он уточнил, что в данном случае все «не так страшно», так как медики оценивают состояние госпитализированного Джигарханяна как удовлетворительное.

Напомним, это шестая за последние два года госпитализация 84-летнего Армена Джигарханяна. Актер в настоящее время является руководителем Московского драматического театра и известен по ролям в таких фильмах как «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя» и многих других.