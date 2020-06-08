Москва, , 12:20 — REGNUM Пропускная система в Москве разрабатывалась «по ходу», очень быстро и в условиях ограниченного времени, поэтому произошедшие сбои в системе не являются чем-то неожиданным. Об этом в интервью газете «Известия» заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

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«На отладку тоже времени не было, поскольку надо было сразу запускать сервисы в использование. Поэтому столько сбоев, и это неудивительно», — сказала Касперская.

Кроме того, по её словам, ситуацию усугубило и то, что многомиллионное население Москвы одновременно начало активно пользоваться сервисами, нагрузка на которые значительно возросла.

«Третий аспект: из-за такой скорости страдает не только плановость разработки и ее аккуратность. В условиях эпидемии приходится жертвовать безопасностью. Отсюда взломы, доступы хакеров, мошенничество с пропусками», — добавила специалисты.

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При этом Касперская отметила, что их было не так много, как могло бы быть.

«В имеющихся условиях, я думаю, это не очень плохой результат», — прокомментировала президент группы компаний InfoWatch.

Как сообщало ИА REGNUM, пропускная система в Москве действует с 15 апреля 2020 года. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что с 22 апреля в российской столице был введён автоматический контроль за всеми гражданами, «которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами».

Добавим, что приложение «Социальный мониторинг», на основе данных которого жителям Москвы выписывались штрафы за нарушение режима изоляции, подверглось резкой критике. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил отменить все ранее выписанные с помощью этой системы штрафы.

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