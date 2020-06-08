Москва, , 12:19 — REGNUM Мария Ольховникова учится на четвертом курсе МГТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «Промышленный дизайн». В 2020 году Мария завоевала золотую медаль на студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Девушка выбрала направление «Дизайн» и в финале удивила жюри проектом, связанным с дирижаблями.

Мария Ольховникова (с) Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

О своем проекте она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Мария, расскажите, когда Вы решили связать свою жизнь с дизайном?

Мне всегда нравились творчество и техника. Мне хотелось быть изобретателем с уклоном в искусство, и направление «Промышленный дизайн» сочетало в себе все, что я люблю. Заканчивая школу, я рассматривала несколько вузов, но когда я вошла в Бауманку, то поняла, что мое место здесь.

А что мотивировало Вас зарегистрироваться на олимпиаду «Я — профессионал»?

Мне было интересно проверить свои силы, повысить квалификацию, выполняя задания. Кроме того, я планирую поступать в магистратуру — хочу обучаться на том же профиле и открыть для себя новые подходы в профессии. Поэтому олимпиадные бонусы, особенно льготы на поступление в вузы для дипломантов «Я — профи», меня тоже интересовали.

То, что я делала в рамках олимпиады, мало отличалось от того, что я делаю обычно. Исследования и проектирование — это мои постоянные спутники, поэтому я просто работала. В финале нам нужно было подготовить проект и защитить его перед комиссией. Организаторы обозначили возможные темы, и я выбрала то, что очень люблю, — дирижабли.

Почему именно дирижабли? И в чем заключалась идея Вашего проекта?

Меня с детства интересовали летающие вещи. Мне очень близка тема авиации — есть даже дополнительное образование в этой сфере. Я обучалась в Инжиниринговом научно-образовательном центре «Интеллектуальные приборы и машины». Это были годичные курсы, где я прошла несколько программ, в том числе авиационную эргономику, общевертолетное оборудование и летно-тренажерный практикум в Школе летчиков-испытателей Летно-исследовательского института имени Громова. А интерес к дирижаблям проснулся на втором курсе, когда я работала над курсовым концептуальным проектом дирижабля-дома.

Мой олимпиадный проект представляет из себя систему грузоперевозок с использованием дирижаблей. Они гораздо более грузоподъёмные, чем самолеты, и намного экологичнее всех остальных видов транспорта. Поэтому их включение в транспортную систему помогло бы улучшить современную экологическую ситуацию. Комиссии я показывала заранее подготовленную презентацию, плакаты и поисковой макет.

Я уверена, что подобный проект можно и нужно воплотить в жизнь. Если привлечь компетентных технических специалистов, то вместе мы бы пришли к его реализации.

Какие впечатления у Вас остались после выступления перед комиссией в финале олимпиады?

Ощущения были, как после каждой защиты проекта. Знаете, это то чувство, когда понимаешь, что многое мог выполнить лучше: лучше сделать макет, лучше выставить освещение в рендерах, больше проработать какую-то деталь. Я не ожидала, что стану золотым медалистом. В конце концов, я участвую в олимпиаде второй раз, но только в этом году вышла в финал.

Сам заключительный этап мне понравился: была возможность познакомиться со специалистами-конкурсантами из своей и смежной сферы, обменяться опытом.

Как Вы думаете, стоит ли участвовать в олимпиаде студентам, которые сомневаются в своих силах и знаниях?

Тем, кто сомневается, стоит участвовать в первую очередь. Часто творческие люди оценивают свои способности ниже, чем они есть на самом деле. И для того, чтобы стать увереннее и творить смелее, бывает полезно знать, как оценивают тебя другие.

Я пожелала будущим участникам не бояться, не думать, что не получится, не сомневаться, не находить отговорки. Просто бери и делай! Олимпиада «Я — профессионал», как и любой другой конкурс, подталкивает тебя к росту, к тому, что ты до этого не делал или делал на не таком высоком уровне. Я участвовала в огромном количестве конкурсов — первое время результаты были не такими впечатляющими. Но именно это и показывало, что я на своем месте, потому что даже после поражения я продолжала работать с теми же оптимизмом и энергией. Когда тебе нравится процесс, а неудачи не останавливают — значит, ты нашел дело всей своей жизни. Я желаю каждому найти его и никогда не отступать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране, один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В этом году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники. Организаторами проекта выступают 26 ведущих вузов и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Все дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и могут пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.