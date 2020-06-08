Дамаск, , 12:24 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие сутки зафиксировали на территории данной страны пять фактов нарушения перемирия. Об этом 8 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня», — сообщается в бюллетене.

Также указывается, что два из этих случаев отмечены в провинции Алеппо и ещё три — в провинции Идлиб.

Кроме этого, уточняется, что турецкие представители в комиссии за этот же период отметили одно нарушение перемирия, зафиксированное ими на территории провинции Идлиб.

При этом, добавляется, что за истекшие сутки на территории Сирии российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводилось акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало известно, что один турецкий военнослужащий погиб и еще двое пострадали в ходе нападения на медицинский военный автомобиль в сирийской провинции Идлиб.