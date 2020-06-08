Саранск, , 12:16 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 8 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 2230 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в регионе 1155 человек, за последние сутки выписаны 32 жителя республики. Таким образом, доля выздоровевших от общего числа носителей коронавируса составляет 51,8%. 18 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, ха минувшие стуки летальных случаев в регионе не было.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Мордовии проведено 68 544 исследования на коронавирус в отношении 59 748 человек. Только за сутки было исследовано 1087 проб биоматериала от 847 жителей республики.