Саратов, , 12:28 — REGNUM В Саратовской области здание правительства дополнительно дезинфицируют, так как у сотрудника министерства внутренней политики и общественных отношений подтвержден диагноз — «внебольничная пневмония» с положительной реакцией теста на коронавирус. Информацию об этом предоставила пресс-служба губернатора области.

Состояние зараженного чиновника удовлетворительное, контактировавшие с ним сотрудники изолированы. В самом здании регионального правительства проводят необходимые меры дезинфекции. Также, всех сотрудников и посетителей проверяют на наличие масок и проводят замер температуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 8 июня подтвердились еще 137 новых положительных тестов на коронавирус. Всего числятся носителями вируса 3,9 тыс. человек.

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