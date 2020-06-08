Иваново, , 12:12 — REGNUM 117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщил на брифинге 8 июня глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

В числе заразившихся 66 пациентов были выявлены при тестировании в связи с признаками ОРВИ и пневмонии, ещё двое приехали из Москвы, остальные случаи выявлены при отработке контактов ранее заразившихся.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 2 тыс. 822 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 091 человек выздоровел, 22 пациента скончались.

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