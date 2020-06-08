Джакарта, , 12:08 — REGNUM Министерство обороны Индонезии и командующего вооруженными силами страны Хади Тьяхджанто призвали провести расследование падения вертолета МИ-17 в Кендале, провинции Центральная Ява, сообщает Kompas.

«В июле 2019 года вертолет МИ-17, принадлежащий индонезийской армии, упал в Папуа, сейчас в Кендале, Центральная Ява. Стало ясно, что должно быть проведено тщательное и серьезное расследование», — заявил заместитель председателя комиссии I Абдул Харис Алмащахари.

«Я выражаю глубокую скорбь семьям солдат, которые погибли и были ранены», — отметил Абдул Харис Алмащахари.

Как сообщало ИА REGNUM, военный вертолет выполнял учебную миссию, когда потерпел крушение 6 июня 2020 года. После падения МИ-17 загорелся, четыре человека погибли.

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