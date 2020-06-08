Москва, , 12:05 — REGNUM Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Такое заявление сегодня, 8 июня, совещании с вице-премьерами сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Премьер-министр напомнил, что с 1 июня во многих регионах страны уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, — подчеркнул Мишустин, добавив, что план выхода отрасли из режима карантинных ограничений уже разработан.

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Также глава российского правительства поручил Ростуризму и губернаторам регионов России оперативно проработать оставшиеся на сегодняшний день вопросы, касающиеся организации курортного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что видит перспективы развития внутреннего туризма. По его мнению, параллельно следует делать всё для того, чтобы защитить здоровье граждан, если человек захочет выезжать в другую страну.

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