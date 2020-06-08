Уфа, , 12:12 — REGNUM Оказать помощь муниципалитетам в Башкирии, которые пострадали от сильного ветра 31 мая, поручил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, недопустимо оставлять районы одни на один с этой бедой, поэтому нужно обязательно оказать им помощь.

По словам председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, из-за порывов сильного ветра с градом и дождем были повреждены 13 тысяч гектар полей, на которых были высажены сельхозкультуры. А в Шаранском и Буздякском районах были повреждены кровли зданий.

В связи с этим Фарит Гумеров предложил ввести в районах, которые наиболее пострадали от сильного ветра, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 20 июня текущего года. Это необходимо для принятия мер по смягчению его последствий.

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