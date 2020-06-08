Пенза, , 12:11 — REGNUM Представители остановившего работу из-за коронавируса зоопарка в Пензе вновь обратились с просьбой о помощи к жителям города. Соответствующая информация размещена на страницах учреждения в одной из соцсетей.

« Мы не устаем благодарить вас за помощь нашему зоопарку в столь непростое для всех нас время. Несмотря на то, что сложившаяся ситуация затронула абсолютно всех, очень приятно осознавать, что у нас есть настоящие друзья! Именно благодаря вам зоопарку удалось справиться с трудностями в прошедшие два месяца и животные не заметили перемен в своем рационе».

Однако, отмечают представители зоопарка, время идет, а работа не возобновляется, при этом запас кормов постепенно заканчивается. Учреждение призывает сделать добровольное пожертвование на счет зоопарка в мобильном приложении Сбербанка.

«Мы просто вынуждены вновь просить вас о помощи, без вас нам не справиться», — говорится в сообщении.

В заключение представители зверинца поблагодарили каждого, не прошедшего мимо судьбы обитателей зоопарка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в пензенском зоопарке от заворота кишок умер пони. При вскрытии животного выяснилось, что его желудок был просто «переполнен едой и разорвался от излишка».

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