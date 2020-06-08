Грозный, , 12:05 — REGNUM Республики Северного Кавказа — Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия — получат от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, ранее помощь от властей ОАЭ получили Чечня и Дагестан. В Грозный и Махачкалу 1 и 3 июня соответственно прибыли самолеты со средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тестами на коронавирус.

«Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что гуманитарный груз из ОАЭ будет доставляться в аэропорт Грозного, после чего его распределят по указанным регионам.

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