Тверь, , 11:50 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 8 июня

«По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 92 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 7 человек. Всего 1429 заболевших выписаны из больниц», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 147 случаев заражения коронавирусом, 677 пациентов находятся в изоляции под наблюдением медиков.

Добавим, что за период пандемии в Тверской области проведено 80 тыс. 360 исследований на коронавирус, за последние сутки обследованы 419 человек.