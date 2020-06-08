Владимир, , 11:49 — REGNUM Во Владимирской области 8 июня лабораторно подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них по десять случаев выявлено во Владимире и Петушках, 13 — в Гусь-Хрустальном, 11 — в Муроме, восемь — в Собинке, четыре — в Юрьеве-Польском, по два — в Суздале и Кольчугино, по одному — в Киржаче и Меленках.

Всего в регионе зарегистрирован 3151 случай заражения новой коронавирусной инфекцией: 659 — во Владимире, 449 — в Гусь-Хрустальном, 421 — в Петушках, 283 — в Александрове, 289 — в Муроме, 238 — в Коврове, 117 — в Кольчугино, 95 — в Судогде, 115 — в Собинке, 86 — в Вязниках, 104 — в Юрьеве-Польском, 77 — в Киржаче, 56 — в Суздале, 55 — в Меленках, 46 — в Камешково, 26 — в Радужном, 24 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

За весь период наблюдения 1225 пациентов выздоровели и были выписаны, 30 человек скончались.

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