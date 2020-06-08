Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 66 положительных тестов на коронавирус, сообщает 8 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тыс. населения приходится 122,49 носителя SARS-CoV-2. Темп прироста выявленных случаев заражения составил 2,83.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в Оренбуржье лабораторно подтверждено 2397 случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 большинство — это взрослое население (89,9%).

На карантин по коронавирусу закрыты четыре села, а также вторая галерея в крупном торговом комплексе Оренбурга — молл «Армада».