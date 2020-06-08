Тбилиси, , 11:52 — REGNUM 63% жителей Грузии уверены, что чиновники используют властные полномочия для личных целей. Об этом говорится в опросе, который неправительственная организация (НПО) Transparency International Georgia опубликовала 8 июня на своем сайте.

Согласно документу, среди опрошенных 92% считают, что представители власти используют полномочия для устройства на работу членов своей семьи. 90% респондентов думают, что чиновники используют служебное положение для защиты своего бизнеса.

О том, что чиновники берут взятки указали 60% опрошенных. При этом сталкивались с предложением дать взятку за последние 12 месяцев только 1% жителей Грузии.

Опрос проводился «Кавказским центром исследовательских ресурсов» с 27 февраля по 18 марта. В время исследования опросили 1763 человек. Погрешность опроса оценивается на уровне 2,2%.