Мбарара, Уганда, , 11:49 — REGNUM Полиция в округе Мбарара на западе Уганды задержала одного из сотрудников, Дэвида Кибвику, по подозрению в том, что он сдал свою форму в аренду гражданскому лицу за 10 000 угандийских шиллингов (2,6 долларов США). Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Представитель полиции региона Рвизи Самсон Касасира сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов на контрольно-пропускном пункте в районе Исингиро в четверг, 4 июня, остановили мужчину в полицейской форме, ехавшего на мотоцикле с пассажиркой. Когда его попросили предъявить полицейское удостоверение, у него его не оказалось.

Позже выяснилось, что мужчина является гражданским лицом, а пассажирка — его женой.

«4 июня 2020 года около 17:00 часов на дороге Мбарара-Исингиро в районе Исингиро сотрудники, находившиеся на контрольно-пропускном пункте, остановили мужчину, ехавшего на мотоцикле, полностью одетом в форму полиции Уганды с пассажиркой», — сказал Касасира.

Он добавил, что после ареста мотоциклист идентифицировал себя как Рубен Гумисириза, 24-летний самозанятый житель уезда Каканджу Бушенского района.

Изначально Гумисиризе было предъявлено обвинение в краже с государственного склада, после чего он признался, что взял форму в аренду у полицейского констебля Кибвики, который прикреплен к полицейскому посту Ньякаизи в отделе Какуба, муниципалитета Мбарара.

«Подозреваемый был переведен из Исингиро в Мбарару для дальнейшего расследования. 53-летний констебль Кибвика также был арестован и обвинен в неподобающем поведении», — заявил Касасира.

Однако Кибвика, как сообщается, отрицает обвинения.

«Он отрицает свою причастность и говорит, что не знает, как этот парень получил форму. Мы начали расследование этого дела. Он записал свое заявление и предстанет перед дисциплинарным судом в Мбараре», — добавил Касасира.