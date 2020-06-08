Киев, , 11:47 — REGNUM За минувшие сутки на Украине был выявлен один случай заражения коронавирусом в рядах ВСУ, сообщила 8 июня пресс-служба министерства обороны Украины.

«За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Сотрудник ВСУ Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное», — сказано в сообщении.

В данный момент коронавирусной пневмонией болеют 142 человека, всего за время пандемии выздоровели 143 человека, для четырёх украинских силовиков болезнь оказалась смертельной.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня на Украине всего зафиксировали 27 462 случая заражения коронавирусом.

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