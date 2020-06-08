Москва, , 11:37 — REGNUM Прохлада придёт в Москву к вечеру 12 июня и плотно установится уже 13 июня. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Характер погоды, скорее всего, изменится 12 числа [июня] ближе к вечеру, потому что к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, и поэтому начиная с 13 числа у нас уже жара спадёт», — сказала Позднякова агентству РИА Новости.

По её словам, небольшое похолодание будет сопровождаться усилением выпадения осадков. Ночью столбики термометров покажут +12…+17, а днём +17…+22.