Нур-Султан, , 11:37 — REGNUM Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном планируется обсудить после 1 июля 2020 года, сообщили 8 июня в комитете гражданской авиации.

В ведомстве уточнили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации власти Азербайджана продлили запрет на выполнение международных авиарейсов до 1 июля.

Напомним, ранее авиационные власти Казахстана планировали поэтапно возобновить международное авиасообщение. На первом этапе планировалось возобновить рейсы с Китаем, Южной Кореей и Азербайджаном, на втором — с Турцией, ОАЭ, Германией, Чехией и Таиландом.

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