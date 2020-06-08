Камско-Устьинский район, Татария, , 11:45 — REGNUM В Татарии благодаря инициативе школьника из Камско-Устьинского района ликвидирована несанкционированная свалка, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Учащийся посредством информационной системы «Школьный экопатруль» рассказал о захламлении территории близ населенного пункта Большие Буртасы Камско-Устьинского района инспекторам Заволжского территориального управления минэкологии и природных ресурсов РТ.

Экологи выехали на место и подтвердили выявленную свалку, площадь которой составила 125 кв. метров, общим объемом 17 кубометров. В настоящий момент несанкционированная свалка ликвидирована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рекультивация Самосыровской свалки в Казани заняла 4 года. На масштабный план рекультивации направили 367 млн рублей.