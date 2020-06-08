Пекин, , 11:40 — REGNUM Министр иностранных дели КНР Ван И и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведут 9 июня десятый раунд стратегического диалога Китая и ЕС в режиме видеоконференции. Об этом 8 июня рассказала на брифинге официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«По согласию сторон, министр иностранных дел Китая Ван И и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель проведут 9 июня 10-й раунд стратегического диалога КНР-ЕС», — заявила официальный представитель и уточнила, что он пройдет в формате видеоконференции.

Также она рассказала, что в ходе переговоров стороны обсудят дальнейшее развитие отношений КНР с ЕС и вопросы, которые представляют общий интерес сторон.

«В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений Китая и ЕС, эти отношения прошли долгий путь и достигли большого прогресса, принося ощутимые выгоды народам и внося вклад в глобальный мир и процветание», — отметила Чуньин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерства иностранных дел стран «Группы семи» работают над совместным документом, связанным с ситуацией в Гонконге. В нём предполагается призвать Пекин к пересмотру решения о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории этого специального административного района Китая.