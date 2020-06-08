Москва, , 11:33 — REGNUM Рейтинг упоминаемости российских в СМИ в Telegram сегодня, 8 июня, опубликован на сайте Института Русских стратегий (РУССТРАТ). Первый отчёт охватывает период 1−7 июня 2020 года.

Авторы исследования определили 20 самых упоминаемых СМИ в Telegram. В первую пятёрку вошли Lenta.Ru, Известия, Газета РБК, Вести.Ру и Коммерсант. ИА REGNUM в этом рейтинге оказалось на 18-й позиции. Замыкает список Парламентская газета.

Как отмечают авторы, это первый продукт в рамках стартовавшей серии публикаций опросов и рейтингов РУССТРАТ.Рейтинг. Кроме рейтинга упоминаемости СМИ в Telegram будут также регулярно составляться рейтинг Telegram-каналов и рейтинг ТОП-50 российских политиков по упоминаемости в Telegram.

Целью этих исследований РУССТРАТ называет «создание авторитетной системы справедливой оценки исследуемых тенденций и информационно-знаковых объектов, базирующейся на объективной методах сбора статистической информации».