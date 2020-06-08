Чикаго, США, , 11:32 — REGNUM В игре Mortal Kombat 11 может появится Палач Рока — протагонист Doom Eternal. Об этом 8 июня сообщает портал cybersport.ru, ссылаясь на слова инсайдеров.

Инсайдеры отмечают, что NetherRealm готовит ещё два набора дополнительных бойцов для Mortal Kombat 11. Помимо Палача Рока, в них появятся Джон Уик, Майкл Майерс, Ли Мей и Куан Чи.

Напомним, 26 мая 2020 года состоялся релиз дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11. В нём геймеров ожидала новая сюжетная кампания и три дополнительных персонажа.

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