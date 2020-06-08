Калуга, , 11:36 — REGNUM 89 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области 8 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждён 4 тыс. 691 положительный тест: 2536 человек находятся на лечении, 2119 человек выздоровели, 36 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (676), в Обнинске (543), в Боровском районе (209), в Малоярославецком районе (173), в Жуковском районе (1671) и в Кировском районе (110).

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