Казань, , 11:33 — REGNUM В течение 2020−2021 годов в Татарии планируют создать более 10 тыс. мест в детских садах, сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По словам спикера, более пяти тысяч мест создадут для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В текущем году введут в эксплуатацию 22 детсада на 5030 мест, 2525 из которых — ясельные группы. Так, девять дошкольных учреждений возводят в Казани, три — в Набережных Челнах, остальные — в Буинске, Нижнекамске, Зеленодольске, Пестречинском, Тукаевском, Лаишевском и Высокогорском районах.

За прошедшие 2018−2019 годы в регионе в рамках нацпроекта «Демография» построили 30 новых дошкольных учреждений. В них создали 6220 мест, половина — ясельные группы.

«На строительство детсадов выделено около 5,5 млрд рублей, из них более 4 млрд рублей — из республиканского бюджета. По другим федеральным программам в 2019 году построено еще два детских сада на 500 мест», — добавил Хадиуллин.

Помимо строительства ведется ремонт уже имеющихся учреждений. Начиная с 2015 года в Татарии отремонтированы 380 детских садов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелица сети частных детских садов «Егоза» отправлена Приволжским районным судом Казани под домашний арест до 13 июня.

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