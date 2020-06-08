Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Ульяновской области за сутки число скончались два пациента с COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 8 июня (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 3265 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 97.

Выздоровели 954 человека, скончались 16 пациентов с COVID-19, в том числе двое за последние сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Сергей Морозов констатировал, что «несмотря на все введенные ограничения, темп распространения коронавирусной инфекции в регионе пока не снижается».

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