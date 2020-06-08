Москва, , 11:19 — REGNUM В Москве из выявленных за последние сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией почти половину заболевших составляют граждане младше 45 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Так, 44,9% из 2001 носителя SARS-CоV-2, у которых за последние сутки был подтвержден COVID-19, пациенты от 18 до 45 лет. Почти треть (32,9%) — граждане от 46 до 65 лет. Что касается детей, то этот показатель составил 6%.

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«11% — пациенты от 66 до 79 лет, 5,2% — старше 80 лет», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального оперативного штаба на 8 июня, в Москве за последние сутки был выявлен 2001 носитель коронавируса. Общее число выявленных случаев заражения превысило 197 тыс. Свыше 104,3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели.

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