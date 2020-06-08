Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Модификация Jurassic Life для Half-Life 2 станет отдельной полноценной игрой. Об этом 8 июня сообщает портал PCGamer.

После официального релиза Jurassic Life больше не будет требовать Half-Life 2 для запуска. Напомним, модификация основана на серии фильмов «Парк Юрского периода».

Разработчики Jurassic Life также отмечают, что игра будет распространяться бесплатно. Именно поэтому они не пытаются получить лицензию от Universal — по их мнению, киностудия не будет иметь ничего против «некоммерческой фан-игры».

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