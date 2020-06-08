Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Грузия продолжает отменять введенные в связи с коронавирусом ограничения, и с 8 июня в стране открылись получившие разрешение на работу закрытые кафе, рестораны и иные объекты общепита закрытого типа. Также возобновилось междугорднее сообщение.

К предприятиям общепита и работе междугороднего транспорта предъявляются обязательные условия — термоскрининг посетителей кафе и ресторанов и пассажиров перед входом в транспорт, дезобарьер у входа в объекты общепита, соблюдение дистанции между столиками, обязательное ношение масок в транспорте. В микроавтобусах запрещена перевозка стоячих пассажиров. Еще одно условие — проведение ежедневной дезинфекции закрытых помещений объектов общепита и транспортных средств. На автостанциях для этого установлены специальные устройства.

С 15 июня в Грузии возобновится и внутреннее железнодорожное сообщение. Правила движения этого транспорта также предусматривают дезинфекцию вагонов, обязательное ношение масок и термоскрининг пассажиров.

С 1 июля Грузия планирует возобновить все виды международного сообщения и открыть прием иностранных туристов.