Таллин, , 11:20 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на один случай и стало составлять 1 940. Об этом 8 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1940 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за этот же период в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему продолжает составлять 69.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в больницах страны находятся на лечении 14 пациентов и что общее число проведённых в республике тестов на данный момент составляет свыше 90 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Грузии выявлен один случай заражения коронавирусом, и общее число на 8 июня составило 810 человек.