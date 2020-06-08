Орел, , 11:17 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, данные опубликовал 8 июня федеральный оперативный штаб.

Также за последние сутки десять человек с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выздоровели, статистика по летальным исходам за сутки не изменилась.

Всего в регионе с конца марта подтверждено 2 тыс. 967 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 474 человека выздоровели. 32 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались.