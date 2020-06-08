Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрирован ещё один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Общее число смертельных случаев составило 48, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 8 июня.

«За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом — мужчина 89 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 48 человек», — уточняется в официальном сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявлено 189 носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону превысило 6 тыс.

Ранее на коварность коронавируса указал заместитель главного врача паталогоанатомического бюро Ростовской области Юрий Макаренко. По его словам, особенность инфекции заключается в её непредсказуемости. Так, отмечено большое число случаев, когда человек переносит её бессимптомно. При этом носитель SARS-CoV-2 опасен для окружающих.

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