Пермь, , 11:13 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, на 8 июня, посмертно выявлен коронавирус у 58-летней пациентки. Основной причиной смерти стало сопутствующее заболевание.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе скончались 69 пациентов с коронавирусом. По данным медиков, 30 человек умерли от коронавирусной инфекции, 39 — от сопутствующих заболеваний.

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