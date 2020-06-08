Москва, , 11:12 — REGNUM Эпидемия коронавируса бросила серьёзный вызов системам здравоохранения всех стран, в том числе — и российской. Как показала практика, именно она оказалась более приспособленной к решению вопросов, связанных с лечением COVID-19, и организации карантинных мероприятий, что позволило не допустить высокой смертности. Так считает главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний», член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. Как пишут «Известия», эксперт полагает, что принятые меры и четкий план действий, одобренный властями, оказался эффективным и позволил России проходить пандемию с минимальным уровнем смертности:

«У России было время подготовиться, мы изучили опыт зарубежных коллег. Пришли к выводам об эффективных комбинациях и схемах лечения. Очень хорошо сработало амбулаторное звено. Любую острую респираторную инфекцию мы рассматривали как потенциальную форму новой коронавирусной инфекции. Были выпущены рекомендации, как лечить ОРВИ в условиях COVID-19. Четкое ранжирование и введение методических рекомендаций на всех этапах прохождения пациента сыграло, на мой взгляд, очень большую роль». Оксана Драпкина

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 8 июня в 85 регионах России выявлено 476 658 случаев заражения коронавирусом. За весь период выписано по выздоровлении 230 688 человек.