Кызыл, , 11:11 — REGNUM На территории Тувы с 8 июня начнёт действовать карантин, введённый из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом и для недопущения его дальнейшего распространения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Карантин будет действовать до 21 июня. На этот срок чиновникам поручено обеспечить наличие в аптеках лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфектантов, а также бесперебойное электроснабжение поселений. Минсельхоз и минэкономики региона должны обеспечить продовольственную безопасность жителей.

Правоохранители будут контролировать автомобильное движение на въезде в республику. Мобильные посты также появятся на границах между районами и городскими округами Тувы.

«Министерству общественной безопасности Республики Тыва совместно с администрациями муниципальных образований Республики Тыва обеспечить усиление контроля за соблюдением гражданами режимов полной самоизоляции с запретом покидать места проживания (пребывания) и обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания на период карантина», — говорится в указе главы республики.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом на территории республики постепенно растёт. Как сообщало ИА REGNUM, всего к настоящему времени подтверждено 1835 случая. Занято пациентами более 66% коечного фонда.

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