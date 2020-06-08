Благовещенск, , 11:15 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал недопустимыми ошибки при начислении выплат ветеранам событий на острове Даманский ко Дню Победы. Возвращать выплаты ветераны не будут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В ходе встречи с представителем Пенсионного фонда Василий Орлов заявил, что считает недопустимой ситуацию, когда более 50 ветеранов Даманского, получившие выплаты ко Дню Победы в размере 75 тыс. на человека, следом получили требования вернуть деньги в связи с ошибкой сотрудников ПФР.

Возвращать деньги ветеранам не придётся. В Пенсионном фонде отказались от идеи взыскивать выплаченные средства. Власти самостоятельно решать этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области от ветеранов событий на острове Даманский в 1969 году потребовали вернуть выплаченные им ко Дню Победы деньги. Несмотря на то, что ветераны Даманского приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, в указе о выплатах они не упомянуты. Ветераны рассказали, что чувствуют себя очень обиженными — они не просили этих денег, к тому же многие их успели потратить.