Владивосток, , 11:13 — REGNUM Территориальные избирательные комиссии Приморья начали получать бюллетени для Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Так, 4 и 6 июня бюллетени получили 28 районов Приморья. 8 июня их передали в Хасанский район, 9 июня — отвезут в Находкинский городской округ, 10-го — в Арсеньевский городской округ, Анучинский муниципальный округ и Яковлевский район, 15 июня — во Владивостокский городской округ.

Всего для Приморского края отпечатано более 1,5 млн бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайт для волеизъявления по поправкам к Конституции добавлена информация об ограничении сроков президента РФ Владимира Путина. Информацию можно найти на официальном сайте голосования 2020og.ru.