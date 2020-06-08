Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 189 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 июня.

Положительный результат теста на SARS-CoV-2 за сутки получили жители 30 муниципальных образований, в том числе 75 ростовчан. Также по 12 случаев выявлено в Белокалитвинском и Чертковском районах. Большинство новых носителей инфекции (38,6%) — жители Дона в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% — от 46 до 65 лет, 19% — старше 66 лет, 11,6% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области власти приступили к снятию ряда ограничительных мер. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе пока по-прежнему оценивается как напряжённая.

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