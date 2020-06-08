Смоленск, , 11:04 — REGNUM 122 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, данные статистики опубликовал 8 июня федеральный оперативный штаб.

Также за последние сутки с выздоровлением выписаны четыре человека. Также за сутки подтверждена смерть одного пациента с положительным тестом на коронавирус.

Всего в Смоленской области с конца марта подтверждено уже 3 тыс. 157 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 105 человек выписаны с выздоровлением. 43 пациента скончались.