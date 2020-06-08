Пятигорск, Ставропольский край, , 11:37 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Северном Кавказе по состоянию на 10:35 8 июня достигло 21 тыс. 272. За минувшие сутки в округе инфекция выявлена у 437 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

За последние 24 часа в семи регионах СКФО вылечились 125 человек, заразившиеся коронавирусом, а всего с начала пандемии — 13 тыс. 761 житель округа. Таким образом, к настоящему времени на Северном Кавказе выздоровели около 64,7% от общего количество людей с подтвержденным диагнозом.

Число случаев смерти пациентов с COVID-19 на Северном Кавказе за минувшие сутки увеличилось на 11 и достигло 545. Абсолютным антилидером по этому показателю в округе является Дагестан, где зарегистрировано уже 308 летальных исходов (+5 за сутки).