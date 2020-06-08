Тамбов, , 10:56 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщили 8 июня в региональном оперативном штабе.

«65 новых случаев сегодня: 24 мужчины, 36 женщин, 5 детей (девочка 6 лет, мальчики 5,7,11,15 лет). Возраст взрослых от 18 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с 17 марта по 8 июня в Тамбовской области подтверждено 3 тыс. 504 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 565 человек выздоровели. 12 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.