Москва, , 10:59 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 скончались 112 пациентов. Об этом 8 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно его данным, в результате этого общее число таких летальных исходов в стране составляет 5971.

Также сообщается, что за этот же период в стране было выявлено 8985 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 476 658.

Кроме этого, уточняется, что за последние 24 часа в России ещё 3957 пациентов вылечились от COVID-19 и их общее число теперь стало составлять 230 688.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 13 млн тестов на коронавирус было проведено на территории России с начала пандемии по настоящее время.