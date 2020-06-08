Красноярск, , 10:55 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время здесь подтверждено почти 5,5 тыс. случаев.

Заражённые зарегистрированы на территории 53 муниципальных образований региона, однако большинство обнаружены в Красноярске и Северо-Енисейском районе, где вспышка произошла в посёлке вахтовиков.

К настоящему моменту 1570 человек выписаны из больниц с выздоровлением. Умерли 49 человек, за последние сутки летальных случаев не зафиксировано. Под наблюдением врачей остаются 768 человек.

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