Мюнхен, Германия, , 10:55 — REGNUM Состоялся анонс дополнения Fallen Gods для стратегической игры SpellForce 3. Об этом 7 июня сообщил портал Shazoo.

В Fallen Gods игроков ожидает новая сюжетная кампания, в которой они смогут взять на себя командование войсками троллей. Релиз дополнения ожидается в 2020 году на PC.

Напомним, Spellforce 3 — это компьютерная игра, сочетающая в себе элементы жанров RPG («ролевая игра») и RTS («стратегия в реальном времени»). Её релиз состоялся в 2017 году.

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