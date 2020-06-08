Москва, , 10:52 — REGNUM Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ), председатель комиссии ОПРФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказала о том, как на практике будет работать поправка к Конституции РФ, в соответствии с которой правительству надлежит обеспечивать функционирование системы социальной защиты инвалидов и улучшать их жизнь:

«Последние годы ситуация с социальной поддержкой людей с инвалидностью в России очень сильно изменилась. Проблемы остаются, их всё-таки много, но отношение к людям с инвалидностью и их поддержка стали совершенно иными, чем 20 лет назад. Этот факт признан не только властью, но и самими гражданами.

Граждане с инвалидностью нуждаются в нашей поддержке и иногда — в помощи. Ведь известно, что инвалиды бывают разные, есть те, которые не могут сами себя обслуживать, и тогда внешняя поддержка им тем более необходима. Поэтому будет правильно такие вещи зафиксировать в нашей Конституции. Это знак того, что именно таким образом государство относится к людям с инвалидностью и считает важным, что такие люди должны получать в том числе социальную поддержку.

Сегодня праздник социальных работников, и многие из них как раз заботятся о людях с инвалидностью. Их поддержка тоже важна, в том плане, чтобы они могли развивать свой потенциал. Инвалиды тоже при должном внимании могут сделать больший вклад в развитие нашего общества».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования президентом России Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию. В дальнейшем, когда эпидемия коронавируса пришла в Россию, голосование за них было решено отсрочить. И вот недавно обозначено, что голосование за поправки к Конституции РФ состоится 1 июля.

То, что правительство «Обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни», добавлено в ст. 114 Конституции РФ.