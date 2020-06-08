Тула, , 10:51 — REGNUM 114 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие своевременно изолированы», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Заражение выявлено у жителей Тулы и Донского, а также 15 районов области. Также за сутки выписаны с выздоровлением семеро жителей региона.

Всего с 19 марта по 8 июня на территории Тульской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 734 жителей региона, 2 тыс. 441 выздоровел, 41 пациент скончался.