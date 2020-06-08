Москва, , 10:51 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее поручил к 8 июня проанализировать возможность возобновления международного авиасообщения, сообщает ТАСС.

Поручение было дано Росавиации и Роспотребнадзору. Мишустин также поручил предоставить несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний.

Напомним, 7 июня российские СМИ сообщили, что в ближайшее время Росавиация планирует направить предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран. Полеты планируется возобновить с 15 июля.

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