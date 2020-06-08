Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 249 случаев выявления коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Новые случаи выявили в Белоярском, Березовском, Екатеринбурге (+ 203 случая), Ирбите, Каменск-Уральском и Каменском районе, Камышлове, Качканаре, Лесном, Невьянске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Серове, Среднеуральске, Талице и Шале.

Теперь в Свердловской области подтвердили 7668 случаев выявления коронавируса. Случаи зафиксированы и в федеральной статистике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует до 8 июня 2020 года «режим повышенной готовности».

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